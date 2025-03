Leo Kunnas: jalaväemiinid peaksid olema kaitsesüsteemi orgaaniline osa

Eesti, Läti, Leedu ja Poola kaitseminister tegid ühisavalduse lahkumise kohta jalaväevastaseid maamiine keelustavast Ottawa konventsioonist.​ Eruohvitser ja riigikogu liige Leo Kunnas selgitas, et nagu ütleb jalaväemiinide nimetuski, kasutatakse neid jalaväe vastu ja nende tähtsust lahinguväljal näitab see, et keelustamiseks oli vaja sõlmida eraldi konventsioon.