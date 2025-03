«Saaksin minna psühholoogi juurde vaid korra aastas, kui sedagi»

«Täpselt samasuguse teate said veel paljud, ja mitte ainult meie kliinikust,» lausus naine. «Jutt, et vaimse tervise abi on nüüd kõigile kättesaadav, ei vasta tõele!»

28-aastasele naisele saadetud kirjas teatas psühholoog, et nad ootasid mitu nädalat teenuse osutamise mahu suurendamise otsust ja said nüüd vastuse, et tervisekassa ei andnud selleks raha juurde. «Seega ei saa me kahjuks praegu tervisekassa rahastusel vastuvõttudega jätkata. Edaspidise kohta ei oska ka hetkel midagi öelda, s.t kas ja millal saaks jälle tervisekassa kaudu teenust. Loodetavasti mingis mahus ja millalgi jälle saab, aga praegu on ka meil teadmatus,» kirjutas psühholoog.