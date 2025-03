Rüsijääd Nina külas tulid kaema kümned uudishimulikud inimesed, kes jääkamakate otsas turnisid, ehkki tegelikult on keelatud jääle minna, sest see võib õnnetult lõppeda.

Kuigi peatse kevade alguse puhul teeb õhusoe hüppe üles ning oodata on lausa kuni kümmet kraadi, teavad ilmatargad öelda, et külm on juba varsti tagasi.