Ettevõtjad läkitasid ahistavate piirangute kohta teele teadete laviini

Juba on välja käidud, et tuleks radikaalselt vähendada kohapeal toimuvaid kontrolle ja koondada need ühisjärelevalveks. Tule all on ennekõike statistika-, keskkonna-, põllumajandus- ja toidu-, maksu- ja tolli-, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet ning finantsinspektsioon. Muudatused puudutavad ka tervise- ja päästeametit ning Euroopa Liidu raha jagavaid üksusi.