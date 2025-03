TRUMPI JA PUTINI TELEFONIKÕNE Kaju: pikk kõne aga lühike kokkuvõte näitab, et tegu on tõsise läbirääkimiste protsessiga

«Reeglina on meie vaates lühike ja mõnevõrra tehniline kokkuvõte positiivne, sest kindlasti oleks meie kahtlusi äratav ja ärevaks tegev, kui see kokkuvõte oleks väga pikk ja väga üksikasjalik. See oleks näidanud kiireid kokkuleppeid, aga kiired kokkulepped saavad tulla ainult Ukraina huvide ja võib-olla ka lääneliitlaste arvelt,» sõnas Kaju. «Me teame, mida venelased on nõudnud enne sõja algust, kuid ka nüüd, nii vaherahu, kui ka eeldatava rahu kokkuleppimise eeltingimustena.»