Jõhvi politseijaoskonna uurija Karolina Kljutšankini sõnul tuvastas politsei peatselt, et narkootikumide käitlemisega võib olla seotud 24-aastane mees, kes oli politseile varasemast tuttav seoses narkootikumide tarvitamisega. «Politsei töötab iga päev selle nimel, et narkootiline aine ei jõuaks tänavatele ega ohustaks seeläbi inimeste elu. Narkootikumid pole ohuks ainult neid tarvitajatele vaid need mõjutavad ka kõikide teiste heaolu,»​ rääkis uurija.

Kljutšankini sõnul on eriti taunitav keelatud aine jõudmine alaealiste ja noorteni. «Selline tegevus on äärmiselt ohtlik, sest noored võivad jääda ainest sõltuvusse ning seeläbi sattuda kuritegelikule teele.»