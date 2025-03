Viimati tõlgiti piibel tervikuna algkeeltest eesti keelde paguluses ja see ilmus 1968. aastal. Senist tõlget on hiljem redigeeritud, kuid tervikpiibli tõlkimine on erakordselt mahukas töö, mis nõuab nii teoloogilist kui ka filoloogilist kompetentsi ning vajalikku arvu tõlkijaid ja teksti toimetajaid.

Kirikute nõukogu teatas, et Tartu Ülikooli usuteaduskonna jõupingutused piibli tõlkimise võimekuse tõstmiseks on praeguseks kandnud vilja ja piibliteaduste areng on Eestis saavutanud piibli tõlkimiseks minimaalselt vajaliku taseme. «Just praegu on võimalik koondada piisav hulk võimekaid ning keeleoskajaid inimesi, et piibel uuesti tõlkida.»

Lisaks on praeguseks Eesti Kirikute Nõukogu ja siseministeeriumi koostöös leitud ka esimene osa rahalisi vahendeid, et piibli tõlkimisega alustada.

Kirikute nõukogu hinnangul on praegu tõlkeprotsessiks unikaalne võimalus ka seetõttu, et selleks tööks vajaliku väljaõppe saanud spetsialistide hulk on meie kultuuriruumis piisav.

Piiblitõlke töörühm on koostöös kirikute nõukogu liikmeskirikute, siseministeeriumi, piibliseltsi ja Tartu Ülikooliga moodustanud esialgse töörühma, mille liikmed on alustanud tööd proovitõlgetega.

Tartu Ülikool ja usuteaduskond toetavad ettevõtmist oma infrastruktuuri ja osaga kõrgkooli töötajate tööajast.