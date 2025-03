Vandeadvokaat: näotuvastusega valvekaamerate plaani ei ole võimalik ellu viia

Plaan luua avalikku ruumi üleriigiline näo- ja numbrituvastust toetav kaamerate võrk, mida on võimalik igal ajahetkel kasutada korrarikkumise lahendamiseks, käidi välja juba 2020.–2024. aasta siseministeeriumi arengukavas. Aastaks 2027 loodetakse valmis saada asjakohased analüüsid.

Vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli Euroopa õiguse kaasprofessor Carri Ginter ütles, et siseministeeriumi plaan oleks ebaseaduslik ning vastuolus Euroopa Kohtu praktikaga. «Sellist süsteemi, mis kohtleb kõiki inimesi potentsiaalsete kurjategijatena, ei ole lubatud ehitada,» selgitas ta. «Igaühel on õigus mitte muretseda selle pärast, kus ta liigub või kellega kohtub. Kuna näotuvastust viiks läbi tehisintellekt, on kõikide inimeste profileerimise süsteem vastuolus ka Euroopa tehisintellekti määrusega.»