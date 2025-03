Koolivaheaegade muutmine külvab segadust

Sel aastal kestab kevadine koolivaheaeg 14.–20. aprillini, mullusega võrreldes on see nädala jagu ringi tõstetud. Vangerduse põhjuseks on põhikoolieksamid, mis toimuvad tänavu tavapärasest kaks kuud varem.

«Nüüd on järjekord loogiline – kõigepealt toimuvad põhikooli lõpueksamid ja kui lävend läbitud, on kergem minna vestlusele,» selgitas Kallas. «Sest sel juhul on kindel, et põhikooli lõpetamise kriteeriumid on täidetud.»