Eestlasest sõdur: Ukraina võitlejad vajavad vaherahu

Rahu oodati juba USA eelmise presidendi Joe Bideni ametiajal. «Kui Donald Trump tuli rooli, said taas kõik väikese hoo sisse, arvates, et ta on inimene, kes midagi otsustab ja teeb,» märkis T-Bone. «Iseasi, kas see otsus on hea või mitte. Aga vaadates poisse, kes on tänaseks juba kaua sõdinud, on neile üsna ükskõik, kuidas kogu asi lõpeb, sest nad üksnes ei taha, vaid vajavad vaherahu.»