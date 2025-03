Signe Riisalo rääkis, et tulevikus peaksid aitama inimestel vanaduses materiaalselt hakkama saada teine ja kolmas pensionisammas ning ka isiklikud investeeringud, paraku on praegustel pensionäridel olnud keeruline endale sellist tagatist varuda, sest paljude tööaeg oli nõukogude perioodil. «Just seetõttu on meie praegustele pensionäridele indekseerimine vajalik,» lausus Riisalo.