ERJK alustas menetlust Urmas Reinsalu suhtes

Komisjoni esimees Liisa Oviir selgitas, et teema põhjalikuks analüüsiks otsustati alustada menetlust. «Oli pikk arutelu ning kuna enamik komisjoni liikmetest tundis, et see vajaks täiendavat sissevaatamist, otsustati menetlus algatada,» ütles Oviir Postimehele.

Menetlusprotsess koosneb mitmest etapist. «Haldusmenetlus on pikem formaat, kus esmalt viiakse läbi uurimistoimingud. Kui kõik vastused on käes, jõuab asi kaalumise faasi. Tavapäraselt saadetakse esmalt järelpärimiskiri. Kui leitakse, et on vaja edasi minna, saadetakse ärakuulamiskiri ning kõige viimasena tuleb ettekirjutus,» selgitas Oviir.