Ettevõtja ja investor Indrek Neivelt ütles, et rohkem kui 20 aastat tagasi tehtud pensionireform oli suur viga ja just see muutis pensionid väiksemaks. «Teise samba kaotamine aitaks pensioneid tõsta – kui me sinna enam ei korjaks, saaks pensioni üle kümne protsendi tõsta,» mainis ta ja kordas Kallase öeldut: mingist ajast pole enam võimalik pensioni garanteerida. «Täiesti tõenäoline, et nooremad ei saa tulevikus pensioni – süsteemi sellisel kujul varsti enam ei ole.»