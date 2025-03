Koalitsioonipoliitiku seosed hiigeltoetusega panevad kulmu kergitama

«On need uued tootmisvõimsused, on need turismiteenused, on need, ütleme, üldise elukeskkonna küsimused – see on olnud õiglase ülemineku fondi (ehk Ida-Viru toetusfondi – Ü. H.) peamine põhjus ja tegelikult kõiki neid tingimusi on pakutud ja suheldud kõikide ettevõtjatega avalikult, et sinna neid investeeringuid tuleks,» selgitas Keldo kolmapäeval riigikogu infotunnis.