INIMESTEST AEGAMÖÖDA Sofia Joons. Riigilõvid linnaosavalitsuses

Taastatud Eesti Vabariik on juba lasteaia keskmisse rühma jõudnud. Permi ja Peterburi maffia laiutavad veel pealinnas ja käivad firmadele katust pakkumas. Aasta on 1996. Sofia ootab Põhja-Tallinna linnaosa valitsuses ametniku jutule pääsemist. Tema pilk liigub mööda koridori seinu. Stendil ripuvad blanketid. Nende peal kirjad: riigilõiv 5 krooni, riigilõiv 20 krooni. Riigilõiv 500 krooni. Siin on midagi valesti, mõtleb Sofia. Mis lõiv... Peab olema riigilõvi! Poolkeelsed ametnikud on kirjutamisel vea teinud. Mõte sünnitab järgmise. Need on kindlasti kleepsud Eesti Vabariigi vapi ja sellel olevate lõvide piltidega. Viiekroonised sellised lihtsad, 500-kroonised sädelevad ja peenemustrilised. Nende suurus on ilmselt umbes viis korda viis sentimeetrit. Kindlasti ostan mõne riigilõvi ja kleebin kodus külmkapi ukse peale, mõtleb Sofia. Satub vanalinna, läheb Ühispanga kontorisse kindla plaaniga osta mõned riigilõvid. Ka SIIN on sildid valesti kirjutatud! Tasapisi jõuab Sofiale kohale, et lõiv on lõiv ega mitte lõvi.