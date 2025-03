Paanikahäirega mees soovib naasta emakoju, kuid politsei on vastanud eitavalt

Eldar Ron mõjub nii hapralt, et valgus tundub temast peaaegu läbi paistvat, kui ta ühe Tallinna südalinnamaja hoovipoolse akna all istub. See on ta vanaema korter ja vaade 45-aastasele Eldarile lapsepõlvest tuttav. Nüüd elab korteris mehe ema Tatjana – ja veel mõnda aega ka Eldar ise. Ent kui kehtiva viisaga Eestis veeta lubatud kuud täis tiksuvad, tuleb tal taas lahkuda. Sest olgugi Tallinnas sündinud ja koolis käinud, on Eldar Ron Iisraeli kodanik.