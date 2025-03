KUKU Hando Sutter: Eesti Energia rämpsreiting oli minu juhtimise ajal õudusunenäoks

Rahvusvaheline reitinguagentuur S&P langetas Eesti Energiale antud madalaima investeerimisjärgu reitingu BBB- rämpsreitinguks tasemele BB+. Kõik alla kolme B reitingud on rämpsvõlakirjade ehk spekulatiivse järgu omad, kirjutas Postimees varem.

«Kui Eesti üks suurim riigile kuuluv ettevõte, mis on kapitalimahukas ja peab väga palju investeerima, saab rämpsreitingu, siis see on üsna karm hinnang,» nentis Sutter ja lisas, et protsessi osalised peavad väga tõsiselt järele mõtlema, kuidas sinna jõuti. Ajal kui tema ettevõtet juhtis, oli see tema sõnul õudusunenägu.

Üldpildis mõjutab reitingulangus tema sõnul kogu Eesti majandust: «Kui meie kapitalikulu tõuseb ja Eesti Energia investeerib ju jätkuvalt väga palju erinevates sektorites, näiteks võtta siis Elektrilevi: Kui Elektrilevi kapital on kallim, siis on meil kallimad võrgutariifid. Nii lihtne see ongi.»

Sutteri ametiaega Eesti Energias tabas laiem huvi juba novembris, kui rahandusministeerium tellis ettevõttes tehtud võimalike rikkumiste tuvastamiseks erikontrolli. Komisjoni juht Merike Saks andis toona mõista, et juhtidelt võiks kahjud sisse nõuda.

Kas keegi on Sutterilt pärast auditit midagi juba sisse nõudnud? «Ei ole ja ma arvan, et ei tule ka. Ma võtaks selle kokku nii, et kui kellelgi on kasutada head ja teravad tööriistad, ning ta ei oska neid kasutada, siis võib näppu lõigata,» rääkis ta ja lisas, et lisaks talle oli juhtimise juures teisigi. Muu hulgas tunneb Sutter uhkust loodud sisekontrolli süsteemi üle, mille abil tema sõnul rahvas teada saigi, kuidas ettevõttel läheb.

