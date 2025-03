RAPORT Agressorriigi kodanikelt valimisõiguse võtmise ajaaken võib peagi sulguda

«Niisuguse sammu tegemine just praegu, Vene-Ukraina sõja ajal on igati loogiline. Pole eriti tõenäoline, et poliitiliste parteide vahel sünnib kokkulepe põhiseaduse muutmiseks. Ometi on vaja nüüd selle protsessiga edasi liikuda, kuna valimisõiguse säilimine kõigile siinsetele alalistele elanikele seab kahtluse alla riigi ja valitsuse otsustuskindluse ja efektiivse tegevuse kriisides,» kirjutavad raporti koostanud sisekaitseakadeemia õppejõud Jüri Saar, Erkki Koort ja Ruth Annus.