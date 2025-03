REPORTAAŽ Liitlassuhete nimel läbi pori printsi poole

Kolonelleitnant Rob Hall hüüab peaaegu karjatades: «Nalja teete! Päriselt ka ei ole suve?» Kahemeetrine kolonelleitnant on äsja roteerunult Eestis teenistust alustanud ja võtab kuningriigi vägede nimel vastu prints Williamit. Hall jutustab, et ta ise on pärit Walesist, seega peaks siinne ilm talle kodune tunduma.