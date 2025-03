«Trammi all hukkus 48aastane mees. Praegu on teada, et hukkunu oli riietatud tumedatesse riietesse ja võis seetõttu jääda trammijuhile märkamatuks. Mis asjaoludel inimene aga trammiteele sattus, see on alles selgitamisel,» ütles Ida-Harju politseijaoskonna patrulligrupi juht Vjatšeslav Šatalov.