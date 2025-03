Isamaa naiskogu esitas Tallinna meeri kandidaadiks Riina Solmani

«Ta suudab kindlustada, et olulised teemad leiavad lahenduse ja viiakse ellu. Ta on olnud vaesuse vastu võitlemise võrgustiku EAPN koordinaator, valitud korduvalt parimaks suhtekorraldajaks ning tunnustatud UNICEF-i Sinilinnu tiitliga. Solman on olnud vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise Eesti hea tahte saadik Euroopas ning nomineeritud Aadu Luukase aastapreemia nominendiks,» loetles naiskogu. «Riina Solman on väärikas linnapeakandidaat, kes seisab Tallinna ja tallinlaste eest. Usume, et linnas, kus lastega peredel on hea elada, on hea elada kõigil.»