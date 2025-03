Järvan: Keskerakond rääkis ettevõtjatega supsutamisest, Isamaa küsib ettevõtjatelt nõu

Järvan pole oma käikudest autosalongidesse saladust teinud ja need on kirjas linnavalitsuse iganädalases eelinfos, kus on üles loetud linnapea, abilinnapeade ja linnaosavanemate olulisemad tegemised. Kirjalikus vastuses arupärimisele selgitab Järvan, mida ja miks ta teeb. Postimees avaldab Järvani vastuse täismahus.