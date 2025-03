Rahvaalgatuse algataja, Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (EERK) esimehe Silver Kuusiku sõnul on erakorraliste valimiste korraldamine kõigi Eesti erakondade huvides. «Sellist usaldamatuse kasvu valitsuskoalitsiooni suhtes, mida oleme näinud 2023. aasta riigikogu valimistest saadik, pole iseseisvuse taastanud Eesti siiani näinud,» ütles Kuusik, kelle sõnul on selge, et ühiskond soovib muutust. «Rahvaalgatusele allkirja andmine on inimeste võimalus saata praegustele otsustajatele selge sõnul.»