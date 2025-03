Reformierakonna jaoks oli põhimõttelisem küsimus, mida teha kaitseminister Hanno Pevkuriga. Lahingu Reformierakonna esimehe koha nimel oli Michal muidugi ammuilma võitnud – erakonnas sees Michali kui esimehe ja peaministri positsiooni ka vähemalt otseselt keegi ei vaidlusta. Selget vajadust oma varasema konkurendi oksa saagida ei olnud. Peavalu on Pevkuri küsimus siiski põhjustanud pikalt: valdkonda mineva tohutu raha puhul eeldaks, et sealt tuleksid ainult head uudised, mitte probleemid. Aga probleeme ja tülisid on palju olnud. Ükskõik, mis on ühel või teisel juhtumil olnud Pevkuri süü või vastutus, ei saa eitada, et ta pole suutnud oma maja korras hoida.