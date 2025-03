Kohtumääruse järgi on uus nimi seadusega kooskõlas, see pole kiriku tegevuse eesmärgi, ulatuse või õigusliku vormi poolest eksitav. Kohus pidas asjakohaseks ja arusaadavaks kaebuse esitaja selgitusi, et uus nimi tähistab kiriku tegevuse eesmärki ja ulatust korrektselt – tegemist on Eestis tegutseva kristliku õigeusu kirikuga.