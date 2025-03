Prokuratuur kaebab Suure-Lähtru otsuse imiku tapmisele järgnenud laiba rüvetamise pärast edasi

Pärnu maakohus mõistis veebruaris Kairi Kuusemaa süüdi oma vastsündinud lapse tapmises, kuid laiba rüvetamise süüdistuses lõpetas kohus menetluse, leides, et tegemist võib olla väärteoga. «Viimase tõttu otsustas Lääne ringkonnaprokuratuur maakohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtus vaidlustada,» ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Eliisa Sommer.

Prokuratuur leiab ringkonnakohtule esitatud apellatsioonis, et kohtule esitatud tõendid laiba rüvetamise kohta on piisavad, et süüdistatav ka selles süüdi mõista.