USA välisministeeriumi kõneisik Tammy Bruce märkis 24. märtsi pressibriifil, et viimastel aastatel on ameeriklaste seas näha teatud hoiakute, sealhulgas ka antisemitismi, ning vägivalla kasvu. «Ameerikasse tulla tahtvate kodanike jaoks on mõistlik, kui nende koduriik tuletab oma kodanikele meelde, et kui tahta tulla Ameerika Ühendriikidesse, või ükskõik millisesse teise riiki, siis tuleb järgida seadusi, end hästi üleval pidada, olla hea külaline ja siis on kõik hästi.» Ta lisas, et igasugune hoiatus või meeldetuletus on asjakohane. «Oleme inimestele meelde tuletanud, et viisa ei ole õigus. Viisa ja roheline kaart ei ole sünnijärgsed õigused, need on privileegid,» rõhutas ta.