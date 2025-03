Hussar: Korobeinikul automaksu tühistamiskatseks volitusi ei olnud

Hussar juhtis tähelepanu riigikogu kodu- ja töökorra seadusele, mis ütleb, et komisjonis juhib ja korraldab selle tööd esimees. «Sama paragrahvi lõike 3 kohaselt täidab komisjoni aseesimees komisjoni esimehe ülesandeid tema äraolekul ja muudel juhtudel komisjoni esimehe kehtestatud korras. RKKTS § 34 kommentaaride p 81 kohaselt ei ole nimetatud kord kirjalikult fikseeritud ja asendamise otsustab esimees tavaliselt igal juhul eraldi sõltuvalt vajadusest,» kirjutas Hussar. Seega märkis Hussar, et selle üle, kas komisjoni esimehel on võimalik oma ülesandeid täita või peab ta vajalikuks anda oma ülesannete täitmine üle komisjoni aseesimehele, otsustab komisjoni esimees ise.