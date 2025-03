Riigikogu liikmed peavad hakkama korralikult kohal käima

Esimene märk, et koalitsiooni ülekaal on väike ja saadikud enam puududa ei saa, ilmnes, kui riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (RE) viibis eelmisel nädalal välislähetusel Belgias.

Kui kassid on kodust ära, siis on hiirtel pidu. Komisjoni aseesimees Andrei Korobeinik (KE) üritas võimalust ära kasutada ja kutsus erakorraliselt kokku komisjoni istungi, et opositsioonile meeldivaid eelnõusid suurde saali saata. Riigikogu kodu- ja töökorra järgi polnud see legitiimne, kuna volitusi Korobeinik Akkermannilt erakorraliseks koosolekuks ei saanud.