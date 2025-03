SDE esimees selgitas, et riigikogu fraktsioon ei toeta viimasel hetkel esitatud muudatusettepanekuid, kuid hääletab põhiseaduse muutmise poolt, kui kohalikel valimistel säilib kodakondsuseta isikute hääleõigus vähemalt neil valimistel. «Praeguses geopoliitilises olukorras on põhjendatud, et Vene ja Valgevene kodanikud ei saaks juba sügisestel kohalikel valimistel hääletada ning see eeldab põhiseaduse kiirkorras muutmist,» märkis Läänemets.