Endine kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Martin Arpo arvab, et rääkimine ajutisest sisserändest on suurel määral enesepettus.​

Valitsuses küpseb plaan lubada Eestisse senisest kaks korda rohkem oskus­töötajaid kolmandatest riikidest, sealhulgas Kesk-Aasiast. Kaitse­politsei tunnistab, et islami­äärmusluse mõttes riski­riikidest tulijate tausta on pea võimatu kontrollida ja seega on keeruline ka riske maandada.