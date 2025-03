Eesti sõdurid viisid Iraagis edukalt läbi isikukaitseoperatsioonid

«Nende operatsioonide puhul olid lisajulgestusena õhus USA ründelennukid A-10 Warthog, vajadusel olid valmis reageerima ründekopterid Apache. Igaks operatsiooniks mõtleme läbi hulga juhul kui stsenaariume, kui olukord peaks operatsiooni käigus muutuma, siis teame, kuidas saada tuletoetust, milline on lisajulgestus, kuidas toimub vajadusel evakueerumine,» ütles jalaväekompanii Estcoy-22 ülema abi kapten Kristo Puusepp. Ta lisas, et sedalaadi koostööoperatsioonide ettevalmistamine on põhjalik protsess, kus lisaks transpordile ja lähijulgestusele planeeritakse läbi paljud muud aspektid.