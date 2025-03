Siseministeerium MPEÕKi kohtuvõidust: nimemuutus ei lahenda probleemi

Värske kohtumääruse järgi on uus nimi seadusega kooskõlas – see pole kiriku tegevuse eesmärgi, ulatuse ega õigusliku vormi poolest eksitav. Kohus pidas asjakohaseks ja arusaadavaks kaebuse esitaja selgitusi, et uus nimi tähistab kiriku tegevuse eesmärki ja ulatust korrektselt – tegemist on Eestis tegutseva kristliku õigeusu kirikuga. Kohtu hinnangul ei saa usuvabaduse tingimustes teha järeldusi, et mõni kirik saaks kõiki usklikke hõlmata.