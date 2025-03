ALLER VÕI KIIK? Isamaa jättis aseesimehe hääletuse saadikutele vabaks

«Tänane juhtimiskvaliteet Riigikogus pole vastanud Eesti kodanike huvidele ja ootustele. Viimase kahe aasta jooksul ehk tänase Riigikogu esimehe juhtimisel on valitsuskoalitsioon parlamendi kodukorda erapoolikult tõlgendades läbi surunud mitmed seadused, mille on seejärel põhiseadusega vastuolus olevaks tunnistanud nii Vabariigi President kui ka õiguskantsler. Vaja on sisulist muutust ja kvaliteedi tõstmist,» ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu pressiteate vahendusel.