Rumeenia kupeldajad püüdsid Eestis püsti panna ulatuslikku prostitutsiooniäri

Ta lisas, et Butu ja Calciu püüdsid kupeldamisäri oma kontrolli alla saada. Kuigi selles äris tegutsevate inimeste arv kõikus, viitab äri mastaapsusele see, et kuulutuste üleslaadimise peale kulutati kahepeale kokku 10 000 eurot. «Kuulutuste üleslaadimine aasta ja nelja kuu jooksul oli päris aktiivne. Ühel tuvastasime 16 sidevahendit, millelt kuulutusi üles laeti ja teisel oli 50 ringis,» märkis Kivila.