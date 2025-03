Dokument oli nii oluline, et seda tutvustas volikogule linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) isiklikult, kuigi ametlikult on see abilinnapea Viljar Jaamu (RE) töövaldkond. Uus kord näeb ette ühistute toetamise kaugküttega liitumisel. Aga selle-eest on ära kaotatud toetusmeede «Fassaadid korda». Muutus tehti ilma igasuguse etteteatamiseta ja näiteks need ühistud, mis lõpetasid oma fassaadiremondi möödunud aasta lõpus ja said dokumendid vormistatud sel aastal, enam «Fassaadid korda» toetust ei saa.