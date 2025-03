Trumpi hinnangul võib Venemaa relvarahu küsimuses venitada

«Ma ei tea. Ma arvan, et Venemaa tahab sellele sõjale lõpu teha, aga võib-olla nad mängivad ajaga. Ma olen seda ise aastaid teinud. Ma ei taha lepingut sõlmida, ma tahan mängu jääda, aga võib-olla ma ei taha seda üldse teha, sest ma pole kindel. Aga ei, ma arvan, et Venemaa tahaks, et see lõppeks. Ja ma arvan, et Ukraina tahaks samuti selle lõppu,» rääkis Trump.