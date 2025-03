Tori tõugu hobuse puhul on tegemist ainulaadse Eesti kultuurhobusega, kelle aretus sai alguse juba 1856. aastal seoses Tori Hobusekasvanduse asutamisega. Tänaseks on tõug kantud ohustatud tõugude nimekirja, kuna alles on jäänud ligikaudu 1050 isendit ja kasvatajate arv on oluliselt langenud.