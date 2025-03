Göteborgi Ülikooli teadlaste uuring viitab, et see invasiivne liik võib koloniseerida ka Läänemere lääneosa.

Kuni viimase ajani arvasid teadlased, et Läänemere madal soolsus on looduslik tõke, mis takistab austrite levikut. Uus uuring aga näitab, et Vaikse ookeani austrid on võimelised kiiresti kohanema riimveeliste tingimustega, mis viitab võimalikule levikule Läänemere sisemusse.