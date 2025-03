Südalinnas on tõukside parkimisega kord majas, mujal vedelevad need ikka jalus

Kadrioru elanik kurdab sotsiaalmeedias, et tõukse pargitakse risti üle kitsaste kõnniteede, nii et jalakäija peab neist üle astuma, lapsevankriga aga tuleb korraks sõiduteele põigata. Kui hoolimatut parkijat korrale kutsuda, siis selgub enamasti, et inimene ei saa arugi, et ta midagi valesti teeb. «Kui põhjalikult on ikka vendade Villigute Bolti ja Kristjan Maruste Tuule renditõuksid terve põlvkonna liikluskultuuri hävitanud,» ohkab postitaja.