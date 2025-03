Ei kohvikut ega apteeki: Tervikum on hädas teenusepakkujate leidmisega

Apteegipidaja leidmiseks välja kuulutatud konkurss pani piirkonna apteekrid elavalt arutama, kas haigla juhtkond on ikka aru saanud, millised mahud apteegiäris on. Nimelt lajatas SA Viljandi Haigla konkursitingimustes lauale 10 000-eurose kuurendi, mis on apteekrite hinnangul ilmselgelt liiga krõbe.

Murekohti oli teisigi. Nimelt selgus, et Tervikumi pakutav pind on korraliku ja head klienditeenindust pakkuva apteegi pidamiseks lootusetult väike, samuti polnud ruumid koheseks kasutamiseks valmis, vaid vajanuks apteegipidaja poolset lisainvesteeringut.

Siiski osales konkursil kolm pakkujat, tehes omalt poolt ettepanekuid, kuidas saaks teenuse jooksma panna. Tervikum omalt poolt muutiski korduvalt konkursi tingimusi, kuid mitte piisavalt, et need pakkumistega kooskõlla läheks. Lõpuks aga kirjutas Tervikum konkursitingimustesse klausli, et sobivate pakkumiste puudumisel on haiglal voli minna enda valitud pakkujaga otseläbirääkimistesse, mis pani pakkujaid küsima, miks siis üldse konkurss välja hõigati.