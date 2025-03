Donetski oblastist Kramatorskist pärit Svetlana Sokolova sõnul olid täiemahulise sõja alguses kõik arvamusel, et see ei kesta kaua. «Läksime linnast ära Svjatagorskisse suvilasse, mul oli seal väike pood,» rääkis naine. «Aga olukord muutus aina hullemaks, mul algasid õhuhäirete tõttu paanikahood, ei suutnud enam kodus olla. Pakkisime siis asjad ja sõitsime autoga Eestisse – mina, mu ema, tütar ja lapselapsed. Eestisse sellepärast, et meil on siin sugulased. Viis päeva sõitsime 2022. aasta märtsis.»