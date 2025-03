Roosikrantsi tänava musta papli kännu saatus sai selgeks

Tallinna linnakantselei juristid Inge Lumiste ja Sandra Teras on esitanud Tallinna halduskohtule taotluse, et Roosikrantsi 4 kasvanud mustale paplile väljastatud esialgse õiguskaitse kohaldamine lõpetataks. Kohus andis ligi 30 meetri kõrgusele ja 19. sajandist pärit puule õiguskaitse MTÜ Tallinna Looduskoostöö Koda taotluse põhjal 18. märtsi keskpäeval, kuid siiski pärast seda, kui arborist oli samal hommikul juba alustanud puu ladva mahavõtmist. Kuna teade õiguskaitse rakendamisest ei jõudnud puu langetajateni kohe, on vaidlusi ja kirgi põhjustanud puust praeguse seisuga alles umbes seitsmemeetrine tüügas.

Arborist Ants Juuse oli viimase poole aasta sees hinnanud puu seisundit rahuldavaks, arborist Arpo Põld oli jõudnud järeldusele, et juured on korras ja tugevad ning Tallinna botaanikaaia peadendroloog Olev Abner pidas puu tähelepanuväärset iga ja suurust arvestades vajalikuks selle säilitamist ülelinnalise haruldusena. Tööd hiljem tegema asunud arborist Heiki Hanso jõudis aga vastupidistele järeldustele ning alustas raieloa saamiseks agitatsiooni ka oma Youtube'i kanalil, mis viis veebruaris soovitud tulemuseni. Postimehele teadaolevalt on Hanso väljendanud nüüd kohtule seisukohta, et töö tuleb lõpuni viia. «Sellel puul puudub juurestik. See on ajaga ära mädanenud, ning hoogu on andnud juurde mitmed kaevetööd puu vahetus läheduses. Puu raietööde käigus ei ilmnenud asjaolusid, mis oleks pannud kahtlema ohtliku puu raie vajaduse üle,» kirjutas Hanso, kes oli enda sõnul sunnitud töö peatama, kui oleks jäänud teha vaid kaks lõiget.