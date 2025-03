VIDEO Ämaris paiknevad Hollandi piloodid reageerivad häirele loetud sekunditega

Alates eelmise aasta detsembrist Ämaris paiknevate Hollandi kuninglike õhujõudude F-35 hävitajate pilootidele on aeg möödunud küllaltki töiselt. Hollandlastel on tulnud rahvusvahelisi lennureegleid eiravate Vene sõjalennukite pärast õhku tõusta 12 korral. Ühtekokku on tuvastatud 22 Venemaa lennukit.