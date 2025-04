Eelmisel nädalal kohtusid Balti riikide välisministrid Ameerika Ühendriikide välisministri Marco Rubioga. «Kokkuvõtteks meil ei ole põhjust kahelda, et Ameerika Ühendriigid meiega koos ei ole,» ütles Tsahkna varem Postimehele.

«Ta andis ülevaate just praegu toimuvatest läbirääkimistest Saudi Araabias ja ütles selgelt, et nad suruvad [Venemaa riigipead Vladimir] Putinit vaherahu suunas ja saavad väga hästi aru sellest, et ainuke, kes saab vaherahu pakkuda, on praegu Putin, nii et läbirääkimised on pingelised,» rääkis Eesti välisminister vahetult pärast kohtumist.

Välisministri kiidusõnad Ühendriikide kohta on kriitilist vastukaja tekitanud. Näiteks Eesti Ekspress kirjutas, et pärast mainitud visiiti ei saa keegi enam Eesti välispoliitikat tõsiselt võtta ning lisas, et välisminister ja -ministeerium on kolinud fantaasia- ja ulmekirjanduse sektsiooni.

Fakte, et USA Putinit survestaks, on raske leida, sest täiendavaid piiranguid pole Venemaale kehtestatud. Siiski selgitas Tsahkna, et tema edastas oma väljaütlemises Marco Rubio sõnu ning et tema öeldu on analüüsivõimetult kontekstist välja tiritud. «Täpselt seda Ameerika Ühendriikide välisminister meile ütles: nemad survestavad tugevalt Putinit, et Putin oleks nõus vaherahuga kõikidel võimalikel tasanditel.»