Konnarände algus on nihkunud aastatega järjest varasemaks. Praegu on Lõuna-Eestis mõned kahepaiksete liigid juba jõudnud kudeda. «Tänavu on konnarände kõrgaeg tõesti kiiresti kätte jõudnud. Tavaliselt hiljem virguvaid kärnkonni on praegu palju ja rohukonnad on juba paari päevaga kiiresti rännanud. Juba on kuulda nende pulmalaulu – nagu nurrumine kostab konnatiigist,» ütles aastaid Ihaste konnatalguid eest vedanud Lenne Rähn-Kuusik.