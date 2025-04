Hiljuti väljendas sotsiaalmeedias muret ja hämmingut Kadrioru elanik Marek, kellele jäi silma viisakas korbimütsiga üliõpilane, kes parkis niigi kitsal kõnniteel oma Boldi tõuksi teega risti ja jalutas minema. Marek hüüdis mehele järele, et äkki võiks tõuksi nii parkida, et jalakäijad ja lapsevankridki mööda pääseks. Too vahtis üllatunult, aga tuli tagasi ja parkis ümber, kirjutas Marek, keda tabas tol hetkel äratundmine, et paljud rendirataste kasutajad ei saa ise arugi, mida nad valesti teevad.