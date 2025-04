GALERII Veteranide auks toimus suurejooneline Sinilillejooks

Juba 12 aastat on aprill Eestis traditsiooniliselt veteranikuu, mille juhtmõte on: «Anname au!». Sinilillekampaania eesmärk on tunnustada ja toetada kaitseväe ja Kaitseliidu veterane, kes on kaitsnud maailma eri paigus koos Eesti liitlastega vabadust ja demokraatiat. Sinilillesümboolika müügist ning heategevuslike spordi- ja liikumisürituste korraldamisest kogutav tulu kasutatakse reservis olevate veteranide vaimse tervise abisüsteemi loomiseks.

«Veteranikuu ja sinilille kandmine on oluline igakevadine traditsioon, millega väärtustame veteranide panust Eesti kaitsmisel. Eesti kaitseväelased on 30 aastat osalenud sõjalistel operatsioonidel, mille seas on olnud ka maailma ühed keerulisemad piirkonnad. Hoolimine algab märkamisest ja veteranikuu annab kõigile võimaluse näidata, et hoolime neist, kes on meie vabaduse eest maailmas seisnud,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur, kutsudes kõiki kandma sinilillemärki.