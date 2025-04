FOTOD Butša mälestustseremoonial osalenud Lauri Hussar: Vene sõdur ei taha enam sõdida

Kolme aasta eest hukkasid Vene sõdurid Butšas 561 tsiviilisikut, nende hulgas ka 12 last. Hussari sõnul on tänaseks Butša enamjaolt küll üles ehitatud, kuid mõnes kõrvaltänavas on veel üksikuid purustatud maju. «Loomulikult inimeste hingehaavad on alles ja see valu, mida nad on pidanud läbi elama, on neil südames. Kui ma uuesti vaatasin üle kõiki neid pilte, mida kolm aastat tagasi Butša vabastamise järel linnas tehti, siis see, mida Vene väed korda saatsid, on kohutav,» ütles Hussar. Ta lisas, et Butšas toimunu oli inimsusevastane kuritegu ning venelastel tuleb selle eest vastust anda.