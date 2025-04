Rostocki loomaaia kommunikatsiooniseptsialist Maria Seemanni sõnul on Skadi ja Kaja väga mänguhimulised ja uudishimulikud, nagu noored jääkarud tavaliseltki. Skadi meenutab nii välimuselt kui ka karakterilt rohkem oma ema Sizzelit. Ta on veidi enesekindlam ja iseseisvam kui ta õde. Kaja on aga nii iseloomult kui välimuselt väga oma isa moodi. Kuigi ta on suurem ja lausa 35 kilogrammi kogukam kui Skadi, on ta oma õest kõvasti lapsikum ja lustlikum.